Sport e inclusione alla palestra Itg grazie al ’Baskin’

La palestra Itg di Grottammare ha ospitato una giornata speciale organizzata dall’Ente Italiano Sport Inclusivi in collaborazione con ’Il Faro Basket’. L’evento ha avuto come obiettivo la formazione di nuovi arbitri e allenatori di Baskin, con una prima parte teorica e una sessione pratica supportata dalla partecipazione di atleti dell’associazione. "Abbiamo accolto con piacere l’invito dell’ Eisi e della Sezione Baskin Marche guidata da Matteo Mei a organizzare una giornata di formazione che si è avvalsa della presenza dei formatori nazionali Marcella Monti e Manuel Vescovi – afferma il presidente Giovanni Marzetti –. Un momento che contribuisce alla diffusione del baskin in Riviera in perfetta collaborazione con l’amministrazione di Grottammare". Il Baskin, abbreviazione di ’basket inclusivo’, è uno sport creato per consentire a persone con e senza disabilità di giocare insieme nella stessa squadra. Grazie a regole specifiche che garantiscono la partecipazione attiva di ogni giocatore, il Baskin promuove l’inclusione, il rispetto e la cooperazione, dando a ciascun atleta un ruolo significativo in campo. L’iniziativa ha beneficiato del patrocinio del comune di Grottammare.