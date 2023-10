Sport e inclusione, le associazioni per ’Il mare non ha Paese’

Nella mattina di oggi nella sala del consiglio comunale di Grottammare si è svolta la giornata dedicata alla Settimana Europea dello Sport che mira a promuovere lo Sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini europei. L’iniziativa è stata organizzata da UISP sport per tutti, On the road e Argonauti. Dopo i saluti del sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi, dell’assessore di San Benedetto Andrea Sanguigni, del sindaco di Ripatransone Alessandro Lucciarini, del presidente dell’Asd Argonauti Giuseppe Illuminati, del presidente Uisp di Ascoli Daniel Ficcadenti e di Simone Ricciatti presidente Uisp Marche, è stato presentato il progetto "Il Mare non ha Paese". A parlarne sono state la Project manager Olga Annibale, Silvia Fabrizi di On The Road e la responsabile per la cooperazione e l’interculturalità di Uisp Nazionale Daniela Conti. Le conclusioni sono state tratte d a Nicolino Giannetti, consigliere con delega allo sport del Comune di Grottammare.