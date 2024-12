Sport e innovazione, nuovo campo coperto al circolo tennis Beretti

Novità al circolo tennis Beretti di Grottammare, punto di riferimento per lo sport nella Perla dell’Adriatico e dintorni, grazie ad una struttura moderna e funzionale, pensata per offrire il meglio agli appassionati di tennis e padel. La grande novità di quest’anno è il nuovissimo campo centrale coperto, che si aggiunge a una struttura già all’avanguardia con 3 campi da tennis in terra rossa e 2 campi da padel, coperti nella stagione invernale, cui si aggiunge un campo polivalente ove si svolge l’attività motoria, touch tennis, pallacanestro e calcetto. Il circolo conta circa 200 soci con una scuola tennis, che conta circa 100 giovani allievi, dai più piccoli del baby tennis fino ai 20 ragazzi agonisti ed una scuola Padel per principianti e giocatori esperti Quest’anno per la prima volta nella storia il ct Beretti militerà nel campionato nazionale di serie B2 maschile del tennis. Grande impegno, quindi, per il direttivo presieduto da Matteo Carboni con i collaboratori: Alessandro Paoletti, Luigi Valentini e Massimo Censori. Di recente, a Castelfidardo vi è stata la premiazione dei giocatori di Padel del Beretti, Poletti e Pinna che fanno parte della squadra promossa in serie C.