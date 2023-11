Sport e sicurezza, un corso gratis Blsd per le associazioni

Con l’intento di promuovere la sicurezza nello sport, l’amministrazione comunale, presente l’assessore alla salute Alessandra Biocca e il consigliere con delega allo Sport Nicolino Giannetti, ha organizzato il primo corso Blsd offerto gratuitamente alle associazioni sportive del territorio. Il corso è stato tenuto dalla locale Misericordia con il supporto del governatore Alessandro Speca, e ha visto la partecipazione di 12 associazioni. Al termine del corso, è stato rilasciato un attestato di operatore Blsd a ciascun referente. Nicolino Giannetti ha evidenziato l’impegno del Comune nel sostenere le associazioni sportive, poiché sono una risorsa fondamentale per il territorio e rappresentano la fonte di sviluppo dello sport: "Come amministrazione abbiamo il compito di accompagnarle nel loro percorso e di garantire che possano svolgere la loro attività nel modo più efficace e più sicuro possibile. Abbiamo voluto fare il corso in Comune proprio per evidenziare la vicinanza dell’amministrazione. L’iniziativa mira a garantire un ambiente sportivo più sicuro e a ridurre i costi per le associazioni che utilizzano entrambe le palestre nell’acquisto di defibrillatori, poiché entrambe ne sono già dotate".