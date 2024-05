Sport e socialità per i ragazzi. Riecco i centri estivi Asterix

Centri estivi Asterix 2024, anche in questa edizione coinvolti diversi comuni sensibili al progetto del professor Riccardo Spurio di far praticare sport ai ragazzi durante l’estate. I centri estivi Asterix si svolgeranno nel centro sportivo Junior a Pennile di Sotto ad Ascoli e a Poggio di Bretta, al Circolo Tennis di Alba Adriatica, al palas di Comunanza, al Circolo Tennis di Sant’Egidio alla Vibrata, al palas di Acquaviva Picena e al campo ‘Nelson Mandela’ a Porto d’Ascoli. Nell’occasione è stata anche presentata la maglia dello staff tecnico, dedicata quest’anno all’indimenticato Mister Giovanni Felicetti, allenatore da sempre vicino ai ragazzi del settore giovanile. "Il Mondo Asterix – ha dichiarato il professor Riccardo Spurio affiancato, da Roberta Faraotti dell’azienda Fainplast, da Stefano Panichi dell’omonima impresa di costruzioni e Giuseppe Cimica del Porta Romana Calcio – organizza come ogni anno i Centri Estivi nel territorio Piceno. Dalla montagna al mare, dal 10 giugno al 6 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 i ragazzi da 4 ai 14 anni, potranno vivere delle giornate spensierate dedicandosi allo sport e alle attività ricreative. E’ un progetto multisportivo ed educativo – ha proseguito l’ideatore del Mondo Asterix – che consente a tanti bambini di provare e conoscere diversi sport, divertirsi e adottare un stile di vita attivo. Con piacere poi abbiamo dedicato a Giovanni Felicetti le maglie dello staff perché rappresentava bene i valori del mondo Asterix". Soddisfatta anche Roberta Faraotti: "Il Mondo Asterix è anche un servizio sociale, per le famiglie, che avranno la possibilità di far divertire i propri figli al termine dell’anno scolastico".