Sport e solidarietà per sconfiggere il cancro

Sport e solidarietà si uniscono nel segno dell’iniziativa ‘Scocca le frecce contro il tumore’. Quella in programma oggi dalle 9 alle 20 nel giardino di palazzo dell’Arengo sarà un appuntamento voluto dal comune e rientrante nell’ambito della giornata nazionale dello sport. L’organizzazione è stata curata da Giuliano Scancella, tecnico federale internazionale di tiro con l’arco, con il prezioso contributo dell’Asd Arcieri delle Tre Vette. Il duplice obiettivo sarà scoprire il mondo del tiro con l’arco e raccogliere fondi per lo Iom che da sempre si preoccupa di fornire assistenza gratuita domiciliare ai malati oncologici. "L’iniziativa permette di unire il mondo dello sport e quello della solidarietà, coinvolgendo adulti e bambini - commenta il sindaco Fioravanti –. Siamo convinti che il grande cuore degli ascolani darà una grande risposta per aiutare lo Iom". Quello di Scancella è un grande esempio per l’assessore allo sport Nico Stallone che aggiunge: "Durante la giornata si potranno scoccare frecce in totale sicurezza con archi scuola di poche libbre sui bersagli di gomma".