Sport ed eventi, il cartellone di giugno

Il comune di Castel di Lama organizza il calendario di eventi per giugno. Il via domani, alle 17, nel teatro della scuola media ‘Mattei’ con il concerto finale degli allievi di pianoforte e di tipo bandistico, a cura dell’associazione ‘Città di Castel di Lama’. Poi dal 31 al 2 giugno con il 2° Memorial ‘Tonino Capriotti’ torneo di calcio Under 14 organizzato Asd Castel di Lama, che verrà disputato nel campo ‘Stipa’ di Piattoni, alle 16 il 31 maggio e alle 9 il 1 e 2 giugno. Il 1 giugno concerto finale degli allievi del corso musicale a cura dell’associazione corpo bandistico corpo bandistico ‘Città di Castel di Lama’, che si terrà alle 15, nel teatro della scuola media Mattei. Il 2 giugno, in piazza della Libertà, alle 9.30 Spike Day 5° torneo Incontra Volley, a cura della polisportiva Incontra Asd. Il programma di iniziative riguarda soprattutto i giovani, che si incontreranno il 14 giugno, alle 16.30 in piazza della Libertà con la festa: ‘Il sorriso di fine anno’, che celebra la conclusione dell’anno scolastico. Il 15 giugno la compagnia ‘Nuovo Sipario Aperto’ di Pagliare, porta in scena, alle 21.15, nel piazzale adiacente il palazzo comunale, in via Carrafo, lo spettacolo: ‘La Mmidia’ di Giulia Piermarini. Dal 16 al 22 giugno torneo di calcetto e cena sotto le stelle, alle 19 nei campi da tennis, a cura di Lama Eventi. Il 21 giugno, in piazza Angelini a Sambuco, alle 21.30, si terrà il concerto d’estate a cura del Coro delle Ville e del Piccolo coro delle ville. Il 22 giugno , alle 18, saggio finale dell’Akkademia delle fate, che si terrà nel teatro Ventidio Basso ad Ascoli. Il 28 giugno alle 21.15, in piazza della Libertà ‘L’amore probabilmente’ di Giorgio Cinì, reading con accompagnamento musicale dal vivo. Gli appuntamenti si concluderanno con Lamaimpiadi dal 29 giugno al 20 luglio, l’inaugurazione e le prime gare si terranno alle 18, nel campo di via Tevere, a Villa Sant’Antonio l’iniziativa è curata dal comitato Lamaimpiadi.