Sport per tutte le età: 86 iscritti

Sono 86 gli iscritti, di ogni età, che stanno partecipando alle attività del progetto "Equilibrio e movimento per la salute" in svolgimento nell’impianto al coperto della pista di pattinaggio Angels, in via Salvo d’Acquisto a Grottammare. Si tratta di persone residenti a Grottammare, Martinsicuro, San Benedetto e Cupra Marittima. Si tratta di un corso gratuito di ginnastica a corpo libero e posturale organizzato dagli assessorati alla salute, allo sport, all’inclusione del Comune di Grottammare, dall’Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione di Qualis Lab. Il corso, cui è ancora possibile iscriversi, ma che va avanti ininterrottamente da più di 3 anni, si svolge ogni martedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 con la direzione tecnica della professoressa Sara Piunti. Nelle prossime settimane, ma anche nel periodo estivo, le lezioni si sposteranno presso il parco I Maggio. Info: 3442229927.