‘Sport per tutti’ assegnerà fondi a 116 nuclei familiari

Si chiama ‘Sport per tutti’, ed è il progetto con il quale il comune assegnerà fondi a 116 nuclei familiari di San Benedetto per spronare i ragazzi della riviera a svolgere attività sportiva. Infatti è stata pubblicata ieri la graduatoria degli aventi diritto e i contributi vanno da un minimo di 45 a un massimo di 500 euro per famiglia, in base alla composizione del nucleo e al valore Isee. "L’impostazione di questo progetto, sul quale abbiamo lavorato alacremente, è semplice: aprire le porte dello sport alla più ampia platea possibile di giovani – spiega l’assessora allo sport Cinzia Campanelli – L’obiettivo è quello di cercare di dare la possibilità a più famiglie di stimolare i figli alla pratica sportiva, sin dalla tenera età. Lo sport è disciplina e gioco, espressione di sé e fantasia, capacità di riprendersi dagli errori e di farsi nuove amicizie: tutte componenti che favoriscono una crescita sana dei giovani sia dal punto di vista fisico che umano, temprando il carattere e permettendo loro di affrontare al meglio le sfide della vita.

Ne consegue che, se i nostri figli si avvicinano alla pratica sportiva, si riduce l’isolamento prodotto dall’uso incontrollato dei social e dalle derive che tutti conosciamo e che vorremmo evitare. Voglio ancora una volta ringraziare lo staff dell’ufficio sport per aver reso possibile un’iniziativa tanto importante per la crescita dei nostri cittadini". Nel deliberare il contributo totale (circa 37mila euro) la giunta ha chiarito come risultino in continua crescita i flussi turistici che si caratterizzano per la forte motivazione di dedicare un periodo di soggiorno abbinando all’esperienza sportiva il rapporto con il territorio. Motivo che ha spinto l’amministrazione ad avviare un’iniziativa volta a promuovere l’attività sportiva e a sostenere la crescita del turismo sportivo: finalità considerate di pubblico interesse.