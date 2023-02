’Sport per tutti’ Ecco un aiuto alle famiglie

Un aiuto concreto per aiutare le famiglie a sostenere i costi dell’attività sportiva dei propri figli. ‘Sport per tutti’ questo il bando volto a valorizzare la pratica sportiva dei ragazzi residenti sul territorio comunale di età compresa tra i 6 e 17 anni. Il sostegno pensato dall’amministrazione comunale è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto il 17esimo anno entro il 2023. Potranno inoltrare domanda tutti i nuclei familiari in possesso di attestazione Isee con reddito pari o inferiore a 12mila euro. Il bonus andrà a vantaggio dei giovani che risultano iscritti ad una società per svolgere corsi di attività sportiva per l’anno sportivo 2022-2023. Il contributo, riferito ad ogni singolo ragazzo, sarà pari al 50% del costo sostenuto per l’iscrizione ai corsi svolti fino ad un importo massimo di 150 euro a ragazzo e di 400 a famiglia. Il contributo potrà essere richiesto per una sola disciplina sportiva oppure per più discipline, però non praticate contemporaneamente. Il sussidio non potrà essere elargito nei confronti dei ragazzi destinatari di contributi disposti da altri settori del comune di Ascoli, riferiti alla stessa disciplina sportiva praticata nello stesso periodo. In sede di compilazione e presentazione della domanda si dovranno allegare anche la dichiarazione compilata dalla società sportiva attestante il costo del corso frequentato dal ragazzo nonché. Le copie delle ricevute di effettivo pagamento. Entrambi costituiranno elementi obbligatorio, pena la non ammissione per ricevere il contributo. I termini per le domande scadranno il prossimo 30 giugno 2023 e dovranno pervenire all’ufficio sport presso l’ufficio per le relazioni al pubblico del comune.