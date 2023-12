Sport, rinnovata la gestione dei campi. Trenta alberi in piazza Dalla Chiesa

Campi sportivi, arriva l’affidamento degli impianti cittadini: rinnovata la gestione dei terreni comunali su cui si pratica sport, mentre il comune inaugura la nuova area verde di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e annuncia interventi di microforestazione urbana. Le novità sui rettangoli di gioco sono state annunciate dall’assessore Domenico Pellei durante la commissione bilancio di ieri sera: il campo di calcio ‘La Rocca’ sarà affidato al Torrione Calcio, lo ‘Schiavoni’ alla Polisportiva Ragnola, il centro ‘Sabatino D’Angelo’ all’Asd Agraria Club, il ‘Mandela’ all’Unione Rugby San Benedetto, il campo ‘Europa’ alla Uisp e il campo di atletica leggera alla Collection Atletica. Nell’incontro si è parlato anche del ‘Ciarrocchi’, per il quale si sta ragionando su un affidamento diretto alla Us Sambenedettese. Sport e verde urbano sembrano le aree in cui l’amministrazione vorrebbe puntare di più, considerando anche che giusto alcuni giorni fa al ‘Mandela’ è stata inaugurata la nuova tribuna est da 375 posti. Peraltro in Viale De Gasperi pare si stia ragionando anche sull’affidamento diretto del Circolo Tennis ‘Maggioni’: nel complesso di viale Buozzi, inoltre, potrebbe arrivare una tribuna mobile da 1500 posti. Dalle aree sportive a quelle per il semplice svago: ieri mattina, il vertice comunale ha presentato il progetto Italgas ‘Click to be green’ per riqualificare piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, area nei pressi della scuola media ‘Curzi’. Con questa iniziativa, ieri, è partita la piantumazione di una trentina di alberi nella piazza: prevalentemente lecci e tigli, ma anche aiuole di rosmarino, canfora e ginestra, per la creazione di un nuovo giardino urbano. L’opera è iniziata dal lato nord e avrà un costo complessivo di 43mila euro. Ma non finisce qui: grazie ad ulteriori risorse comunitarie il comune ha intenzione di avviare interventi di microforestazione urbana, esposti da Sergio Trevisani, direttore del servizio ‘Politiche comunitarie e transizione ecologica’. Le zone interessate saranno quelle della scuola ‘Cappella’ di Porto d’Ascoli, la pineta del centro, il conglomerato commerciale di via Palmiro Togliatti e la zona retrostante la chiesa di San Pio X. Di fronte alla parrocchia, peraltro, sta per partire il cantiere per la l’attesissima piazza.

g.d.m.