’Sport senza confini’ con Conad. Bimbi protagonisti al Pennile

’Sport Senza Confini’ sbarca ad Ascoli per la seconda tappa della lodevole iniziativa allestita dalla scuola Fispes con il prezioso sostegno della fondazione Conad Ets e Conad Adriatico. L’appuntamento rivolto ai più piccoli è andatin scena al centro sportivo Pennile di Sotto. L’attività programmata è rivolta ad atleti con disabilità tra i 5 e i 14 anni e si propone di consolidare l’integrazione dei giovani all’interno di un gruppo, attraverso un coinvolgente percorso di attività ludico-sportive. "Scoprire l’importanza dell’altro e la preziosità del bene comune sono due elementi fondanti dell’esistenza di ciascuno di noi – commenta il presidente della Fispes Sandrino Porru –. Vivere questi valori insieme a dei compagni di viaggio è un’esperienza straordinaria". Grande soddisfazione anche per la fondazione Conad Ets. "Dopo l’entusiasmante esperienza dello scorso anno, siamo felici di confermare il nostro sostegno a questo progetto e partecipare attivamente agli appuntamenti in tutta Italia : aggiunge la direttrice Maria Cristina Alfieri –. Ci sentiamo vicini a questa iniziativa che mette in pratica i valori più alti dello sport". "Per noi questo è un impegno cruciale a favore dei giovani – conclude Antonio Di Ferdinando, Ad Conad Adriatico – , al fine di promuovere inclusione e garantire eguali opportunità a tutti. Crediamo fermamente che l’unione e la collaborazione siano realmente fondamentali per cercare di favorire una società più inclusiva e sostenibile".

mas.mar.