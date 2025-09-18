Sport, svolta a Monteprandone: finanziato il campo in erba sintetica

Alla cittadella dello sport di Monteprandone è in arrivo il campo di calcio con manto sintetico. Il Comune di Monteprandone è tra i 58 Comuni italiani selezionati nell’ambito del Fondo ’Sport e Periferie’ 2025, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale è stato ammesso a finanziamento per un importo pari a 672.000 euro e prevede il rifacimento del campo sportivo esistente, che sarà completamente riqualificato con la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica, all’interno della Cittadella dello Sport ‘Amedeo Pelliccioni’.

La realizzazione del campo rappresenta un traguardo atteso da oltre trent’anni, condiviso anche dallo stesso Amedeo, e oggi finalmente possibile grazie a questo importante contributo statale, senza gravare sulle casse comunali. "È un risultato di grande valore per la nostra comunità – afferma il sindaco Sergio Loggi –. Il nuovo campo rafforzerà un’infrastruttura sportiva centrale per il territorio, offrendo spazi moderni, sicuri e accessibili. È il frutto di una programmazione attenta e di interventi mirati, condotti con responsabilità e visione. Ringrazio per il lavoro condiviso nel portare avanti questo percorso di valorizzazione sportiva il consigliere con delega allo sport Marco Ciabattoni, il vicesindaco e assessore al patrimonio Christian Ficcadenti, l’assessore al bilancio Maurizio Maurizi e tutto l’Ufficio tecnico comunale, che ha lavorato con impegno e professionalità per arrivare a questo risultato".

Con questo intervento la Cittadella dello Sport potrà contare su un impianto di alto livello, a servizio di atleti, associazioni e giovani del territorio. L’intervento rappresenta un tassello importante di un progetto avviato da alcuni anni, finalizzato al potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture sportive locali.

Marcello Iezzi