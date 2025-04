Sport Up, successi in vasca e fuori: "Noi ci siamo organizzati così"

E’ polemica per i costi troppo elevati per gli agonisti nella piscina comunale, ma non per tutti. La società Sport Up interviene nel dibattito sull’utilizzo degli spazi e fa anche un bilancio sull’attività agonistica. "Siamo una società giovane e dinamica, nata dalla passione di istruttori e atleti che da anni gravitano proprio attorno alla piscina, al nuoto e alle sue declinazioni. Seppur entrati in punta di piedi nel panorama sportivo locale, abbiamo da subito riscontrato interesse e fiducia da parte delle famiglie che con noi scelgono di muovere i primi passi in acqua. E non solo, sul piano agonistico, sia nel nuoto che nel nuoto per il salvamento. Detto questo, comprendiamo le dinamiche di una società sportiva, la necessità di avere corsie per l’allenamento ottimale degli atleti e i costi da sostenere. Abbiamo partecipato alle riunioni promosse dall’amministrazione comunale per la revisione del regolamento per la piscina, ma riteniamo che non bastano solo una serie di proposte generiche per modificare il regolamento. La nostra società, ha pianificato la sua attività di anno in anno in questa ottica rispettando le tempistiche per le domande di assegnazione degli spazi proprio come previsto dal regolamento. Bene avviare una discussione, ma valutare tutte le possibilità, rispettando l’attività delle società perché i campioni del nuoto di domani passano proprio dai corsi di nuoto".

Poi una rapida carrellata sui risultati ottenuti da Sport Up nella stagione natatoria invernale. "Il cuore pulsante della nostra realtà resta l’instancabile impegno di atleti, genitori e allenatori: un gioco di squadra che, anche quest’anno, ha fatto la differenza. La passione con cui tutti i componenti della nostra società affrontano ogni allenamento, ogni trasferta e ogni gara è il vero motore che ci spinge a crescere. Una menzione ai tecnici Riccardo Laurenzi e Luigi Quondamatteo che, con il supporto della società, cercano appunto di non gravare sulle famiglie spostando gli allenamenti nelle fasce orarie più economiche. Tra gli agonisti la categoria Esordienti, nel campionato invernale Nuoto per il Salvamento, ha vinto 3 ori, 3 argenti e 2 bronzi, il settore nuoto 1 oro, 1 argento e 2 bronzi. Mentre la categoria assoluti nel Nuoto per il Salvamento 1 oro 2 argenti ed una partecipazione ai Campionati Italiani. Anche il settore Propaganda ha brillato: una vera fucina di giovani promesse che si sta avvicinando con entusiasmo al mondo del nuoto. Siamo orgogliosi di quanto costruito finora, e lo siamo ancora di più pensando a ciò che ci aspetta"