Sportello antiviolenza, la gestione passa alla coop On the road

Sarà la cooperativa On the road di San Benedetto a organizzare e condurre la gestione dello sportello antiviolenza nel comune di Grottammare, operativo dalle ore 10 alle 12 di ogni lunedì al piano terra di palazzo Ravenna. Si tratta di un servizio importante destinato a rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio, potenziando le sinergie tra i servizi pubblici e garantendo un supporto mirato alle donne vittime di violenza e ai loro figli. La finalità dello sportello è di ‘prevenire e contrastare la violenza di genere mediante la creazione e il rafforzamento di una rete integrata di servizi tra le diverse istituzioni, nonché attraverso la condivisione di procedure operative per migliorare l’efficacia delle misure di contrasto e accompagnare le donne in un percorso di uscita dalla violenza’. Il comune di Grottammare è stato sempre impegnato contro i fenomeni di violenza di genere mettendo in campo iniziative e manifestazioni dedicate al problema. L’ha fatto mediante la Consulta delle Pari Opportunità, con il coinvolgimento delle scuole superiori, dei servizi sociali e di Radio Incredibile per la realizzazione del progetto ‘Lo sai che il podcast’ che ha visto la partecipazione del Fazzini-Mercantini.