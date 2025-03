Sportello di ascolto psicologico. Un aiuto per giovani e famiglie

Ogni martedì e giovedì, dalle 18 alle 20, sarà attivo a Grottammare uno sportello di ascolto psicologico gratuito per giovani e famiglie. Il servizio è curato dalla psicologa clinica Ludovica Virgili (foto) e si terrà nei locali comunali al piano terra della Palazzina Kursaal. L’iniziativa, promossa dalla cooperativa Il Faro, nasce per rispondere alle crescenti difficoltà relazionali ed emotive che colpiscono ragazzi e famiglie e sulle quali l’Amministrazione comunale sta lavorando da tempo.

Negli ultimi anni, infatti, è stato avviato un graduale potenziamento di servizi e di attività rivolti agli adolescenti e ai loro familiari, attraverso interventi socio-ricreativi itineranti, pensati per intercettare e coinvolgere in modo innovativo i giovani più fragili e con percorsi formativi e di supporto alla genitorialità. Nella città di Grottammare, dove l’anno scorso vi fu una sorta di allarme sociale a seguito di atti vandalici e azioni intimidatorie nei confronti di anziani e donne, per opera di minorenni, il servizio riveste un significato rilevante.

Con l’arrivo del nuovo comandante della stazione carabinieri, la situazione è migliorata, ma c’è ancora da fare poiché di notte i vandali continuano a fare scritte nei sottopassi, sulle pensiline e sui portoni delle case. Grottammare ha investito 140mila euro del proprio bilancio per la videosorveglianza, che potrebbe dare una mano per porre rimedio ai danneggiamenti.

"Crediamo che un supporto accessibile e qualificato possa offrire strumenti concreti per affrontare una delle fasi più complesse della vita, per i giovani e per le loro famiglie – dichiarano l’assessore all’Inclusione sociale Monica Pomili e la consigliera alle Politiche giovanili Martina Sciarroni –. Invitiamo tutta la cittadinanza a superare eventuali pregiudizi e a cogliere quest’opportunità".

Per info 3274842280. Marcello Iezzi