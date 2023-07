Sportello turistico col contagocce

Oggi aprirà il nuovo Infopoint di via del Mare, una struttura acquistata e posta in un punto strategico per fornire informazioni ai turisti. "Finirà così la continua ricerca di uno spazio idoneo che in passato caratterizzava ogni inizio di stagione" fanno sapere dal Comune. L’InfoPoint resterà aperto fino a domenica 17 settembre con orario dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, integrato da un turno serale dalle 21 alle 23 il sabato, la domenica e il lunedì. Il giorno di Ferragosto aprirà dalle 17 alle 20. "Inoltre l’Amministrazione comunale sta dando corso alla richiesta della Regione Marche di potenziare fino a giugno 2024 il Centro di Informazione e Accoglienza Turistica di viale delle Tamerici, per cui ha assegnato al Comune un contributo di 10mila euro" ufficializzano dall’Ufficio Turismo del Comune. A tale scopo è in via di definizione una partnership con l’Associazione Albergatori ’Riviera delle Palme’, con la quale il Comune ha già realizzato l’esperienza dell’Infopoint di via del Mare, per arrivare entro pochi giorni all’ampliamento dell’orario di apertura dello sportello regionale. Se guardiamo il calendario siamo al 12 di luglio: fra due mesi stagione finita. Lo Iat di San Benedetto, che insieme a Senigallia è la città più frequentata dai turisti, è ancora chiuso il sabato e la domenica e le aperture, fino adesso, sono di 25 ore settimanali: lunedì e giovedì dalle 9 alle 13, martedì dalle 9 alle 13 e poi 15 - 18, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 16. In una città come San Benedetto lo Iat dovrebbe essere aperto tutti i giorni, sera compresa, da inizio stagione, per dare la massima assistenza ai turisti.

Abbiamo detto che ogni anno San Benedetto si contende il primato con Senigallia e allora l’ufficio Iat di Senigallia è aperto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 22,30 per un totale di 77 ore settimanali. Non occorre neanche andare tanto lontano. A Grottammare lo Iat è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 16,30 alle 19,30 e dalle 21,30 alle 23,30, il venerdì, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13, poi tre ore pomeridiane al giorno anche al paese alto: 49 ore settimanali. A Cupra Marittima, l’ufficio Iat e condotto dalla Pro Loco: lunedì e martedì 10 - 12,30 e 17,30 - 20, dal mercoledì al sabato dalle 10 alle 12,30, poi dalle 17,30 alle 23, domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20 per un totale di 48 ore.

Marcello Iezzi