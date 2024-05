Sporting Grottammare, trionfo nei playoff e ritorno in serie C2

Lo Sporting Grottammare, di calcio a 5, trionfa nei playoff e torna in Serie C2. La formazione di mister Davide Fanesi ha battuto per 4 a 2, nei tempi supplementari, la compagine del Futsal Vire Geosistem schierando in campo: Caputo, Di Berardino, Deogratias, Langiotti, Miglietta, Rosati, Egidi, Cameli, Traini Ciotti, Corsini, Lisciani. Grande soddisfazione per i dirigenti Alfredino Bruni, Gabriele Accorsi, Luca Tirabassi, Filippo Bruni e Roberto Brecciarolla. "Dopo anni di duro lavoro e impegno costante, siamo finalmente riusciti a raggiungere il nostro obiettivo - ha dichiarato il presidente Pasqualino Santori - Questa vittoria è il risultato del sacrificio e della dedizione di ogni singolo membro della squadra, oltre che del sostegno imprescindibile dei nostri dirigenti, dei nostri sostenitori e dei nostri sponsor. La squadra è stata costruita con attenzione dal ds Simone Pomili che ha unito giocatori di esperienza e giovani di qualità. Ringrazio anche il mister Davide Fanesi che ha saputo guidare la squadra e portarla alla vittoria nei playoff. Questa vittoria rappresenta un momento di grande orgoglio per l’intera comunità di Grottammare, che ha visto il suo club di calcio a 5 ritornare nel campionato regionale".