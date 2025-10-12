’Sposi in Villa’ torna a Cupra:: "Per il matrimonio dei tuoi sogni"

La magia del matrimonio e di tutti i preparativi affinché la giornata più attesa dai promessi sposi possa essere curata dei minimi dettagli è al centro di ’Sposi in Villa’. L’evento torna per la 17esima edizione sabato 18 ottobre e domenica 19, nella storica ed elegante Villa Boccabianca di Cupra Marittima, ad ingresso gratuito e senza prenotazione (orario 10-20: info@orianagrandieventi.it, 3472629136). "Realizza il matrimonio dei tuoi sogni, tenendo per mano la persona che ami, – è lo slogan dell’organizzatrice, Oriana Simonetti della Oriana Grandi Eventi di San Benedetto del Tronto – Sposi in Villa ti aiuterà a semplificare l’organizzazione del tuo matrimonio, in soli due giorni. Potrai scoprire le nuove tendenze e trovare tantissimi nuovi spunti, grazie alla presenza di 60 espositori del settore wedding, professionisti che ho selezionato. Nel corso degli anni Sposi in Villa ha già svoltato l’organizzazione delle nozze a migliaia di coppie, che la definiscono la più affascinante delle Marche", conclude l’infaticabile Oriana. Novità del 2025 sarà la postazione dell’arte del tatuaggio per il matrimonio, per ricordare le situazioni belle della vita: la fede tatuata, curata da due giovani professionisti, i romani Ermes e Emanuele.

Sabato 18, nel pomeriggio, è in programma la sfilata show room: una coppia indosserà un abito per ogni atelier presente in fiera, come anteprima della sfilata di domenica 19 ottobre. Sempre sabato, alle 17, presentazione della wedding flowers Ambra Simonetti circa la scelta di un addobbo floreale. Domenica 19, nel pomeriggio sarà possibile assistere allo spettacolo con la performer internazionale Veruska Puff, la campionessa europea di balli Caraibici Aurora Polidori, sfilata di Moda con gli Abiti delle Nuove Collezioni. Poi sarà la volta della sfilata di un abito di Oriana Simonetti, quindi Alessandra Bruni boutique, Gabriela Di Stefano boutique Sposa. Le acconciature saranno curate da Armonia e Contrasti di Marina, Angelo e Matteo, mentre il make-up Equilibrio di Laura De Simone, la musica curata da Ubby dj, organizzazione e coreografie da Oriana Simonetti. Al termine della sfilata ulteriore spettacoli, questa volta colorati, curati da Movida Balloons & Party fuochi artificiali. Infine per chiudere in bellezza, degustazione di torta per tutte le coppie. Non mancherà un regalo per tre coppie di promessi sposi, che grazie ad un sorteggio vinceranno l’organizzazione completa per il matrimonio, offerto dalla Wedding Simplify By Oriana Simonetti.