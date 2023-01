Spostamenti per le bancarelle

Sarà ridisegnato il mercato del martedì e venerdì e spostato quello di sabato di Porto d’Ascoli. Questo ha deciso la giunta riunitasi ieri pomeriggio per decidere delle opere pubbliche del prossimo triennio, ovvero dell’indirizzo che prenderà la città nel futuro. E un occhio è andato anche al mercato, alla luce della soppressione di diversi posteggi per revoca o rinuncia alle concessioni. In particolare, verranno soppressi i posteggi

situati ai confini ovest, nord ed est di piazza San Giovanni Battista con spostamenti dei concessionari negli spazi liberatisi. A Porto d’Ascoli, il mercato tornerà in via Mattei, o altro sito da individuare di concerto con le associazioni di categoria, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, specie dei più anziani. Da questa sede il mercato fu spostato nel 2015 per permettere l’esecuzione di lavori.