Spot dell’Aperol, piovono critiche: “Una promozione dell’alcolico, ma di Ascoli non si vede niente”

Ascoli, 16 maggio 2025 – Le immagini di Ascoli in 30 paesi di tutto il mondo grazie allo spot Aperol Spritz “L’unico. Per tutti” che è stato girato in piazza del popolo e al Caffè Meletti e che sta iniziando a invadere il mercato pubblicitario attraverso spot di varia fattura, realizzati in base ai media dove verranno trasmessi: tv, vod, social media, YouTube, affissioni, influencer. E’ la campagna ideata dal gruppo Campari per l’estate 2025 per l’iconico aperitivo italiano. Una campagna che parla anche ascolano. Lo spot è bello, fa festa, con un ritmo incalzante, inquadrature strette, tanta gioventù che celebra il rito dell’aperitivo. Di fatto, Ascoli è riconoscibile a chi la conosce già. Si intravedono in rapidissima successione l’angolo a sud di palazzo dei Capitani, la loggia del Caffè Meletti, i suoi interni, i suoi tavolini e il suo bancone, il loggiato sud della piazza (ex Standa per intenderci).

“Lo spot è bello, ma Meletti non si vede e tantomeno Ascoli” sostiene l’imprenditrice Angela Velenosi. “Uno spot per un aperitivo, non su Ascoli, ma è giusto così, nessuno aveva detto che sarebbe stata una pubblicità per Ascoli” il commento di Giuseppe De Angelis che trova d’accordo Giuliano Bachetti: “Mica sono venuti per pubblicizzare Ascoli; bello spot pubblicitario”. Secondo Piera Seghetti “è molto bello ed incentrato tutto sull’Aperol; purtroppo Ascoli non è riconoscibile. Un passaggio con lo sfondo di San Francesco ci sarebbe stato bene, soprattutto con il cielo azzurro di quei giorni”. “La pubblicità non è un documentario su Ascoli. Logico che sia incentrato sul prodotto e gli attori – sostiene Gioia – Sta a noi far conoscere Ascoli, per le cose belle”.

Articolato il commento di Giovanni Del Vecchio secondo il quale “se si berrà più Aperol non sarà dovuto al set dello spot. Il sindaco, con il consueto orgoglio, parla di una splendida cartolina di Ascoli, ma sarà difficile, oltre ai fondi dei bicchieri e a qualche anonima finestra di stile rinascimentale, fugacemente inquadrata, individuare la nostra città come sfondo della promozione pubblicitaria del famoso Aperol. Anzi – sostiene Del Vecchio – sembra proprio che ci sia stata la massima cura nell’evitare qualsiasi inquadratura che riconducesse alla città che ha ospitato il cast della produzione. Sarebbe interessante sapere se l’Amministrazione comunale ha beneficiato di un introito economico come corrispettivo dell’ospitalità o se, per caso, si è dovuto sostenere un costo a carico delle casse comunali”.