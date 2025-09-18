Spray urticante al comizio: "Così volevano sabotarci"

"Altro che gesto sconsiderato di qualcuno, volevano sabotarci!". Martedì sera oltre 300 persone hanno partecipato alla cena di Francesca Pantaloni, assessore al Bilancio del Comune di Ascoli, candidata alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia, presso il ristorante Mister Ok, organizzata dall’assessore comunale Gianni Silvestri. "La serata è stata però turbata da un episodio spiacevole: ignoti hanno diffuso spray urticante all’interno della sala, generando momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti" ha fatto sapere ieri mattina Pantaloni in una nota. Alcuni partecipanti hanno accusato lievi sintomi di intossicazione, ma senza gravi conseguenze. Fondamentale è stato il pronto intervento dello staff del ristorante, che ha gestito con professionalità la situazione, permettendo alla serata di proseguire. "Per fortuna nessuno ha avuto problemi di salute particolari" conferma David Vitelli, titolare di Mister Ok. "Da quanto ho potuto ricostruire sentendo le persone presenti, c’è stata come la sensazione che la sostanza sia stata sprigionata dal centro del gazebo verso l’esterno. Mi rimane difficile pensare ad un atto volontario; pur non potendo escluderlo personalmente, penso più a un ‘incidente’, nel senso che qualcuno poteva avere una bomboletta di spray urticante per autodifesa che inavvertitamente ha sprigionato un po’ di sostanza causando i problemi. Dopo una ventina di minuti la cena è ripresa regolarmente".

Pantaloni ha voluto lanciare un messaggio chiaro, puntando invece dritta all’azione deliberata da parte di qualche sconsiderato e collocando l’accaduto nel clima di campagna elettorale per le regionali. "Quanto accaduto non è stato un semplice gesto sconsiderato. È chiaro che qualcuno voleva sabotarci, perché ha paura di questa nuova classe politica, di questo nuovo modo di fare politica: vicino alle persone, trasparente, senza compromessi. Noi non ci faremo intimidire: episodi come questo ci confermano che siamo sulla strada giusta e che il cambiamento che stiamo portando avanti è reale e fa paura a chi non vuole perdere vecchi privilegi" ha scritto in una nota. La cena si è comunque conclusa tra applausi e parole di incoraggiamento "a dimostrazione che nessun atto di intimidazione può fermare la voglia di partecipazione e di rinnovamento che anima questo percorso" ha concluso la candidata di Fratelli d’Italia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che non hanno rinvenuto alcun reperto.

Peppe Ercoli