Spray urticante nello zaino, parte uno spruzzo. Ragazzina portata al pronto soccorso

Momenti di preoccupazione verso mezzogiorno di ieri in una classe dell’Ipsia ‘Antonio Guastaferro’ di San Benedetto. Per soccorrere una studentessa minorenne che aveva inalato spray al peperoncino è intervenuto un equipaggio della potes che ha trasportato la giovanissima al pronto soccorso, poiché accusava fastidi agli occhi e difficoltà a respirare. Effetti che, a ogni modo, durano dai 10 ai 30 minuti.

La giovane era in compagnia di una compagna di classe che aveva la bomboletta spray nella borsetta. Per cause accidentali è partito uno spruzzo che l’ha raggiunta al volto. La capsaicina è una sostanza che causa sulla persona una forte irritazione a occhi e bocca con abbondante lacrimazione e difficoltà respiratoria a seguito del momentaneo gonfiore della gola.

I pericoli di aggressioni sempre più frequenti, evidentemente, spingono le donne giovani ad impiegare metodi che potrebbero rivelarsi molto utile per difendersi nello sfortunato caso di tentativi di furto o rapina.