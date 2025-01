Sprecacè attacca:: "Trend negativo per il turismo"

Manifesta la sua insoddisfazione il consigliere Marco Sprecacè, alle risposte della maggioranza sulle interrogazioni fatte in consiglio in materia di turismo e crisi idrica. "Il turismo, uno dei settori chiave per l’economia di Grottammare, soffre di un trend negativo che si protrae da anni. Eppure, invece di confrontarsi con i dati e fare autocritica, si preferisce minimizzare o contestare i numeri. Ciò che manca è una visione, una strategia capace di rilanciare l’attrattività del nostro territorio e garantire prospettive concrete per chi vive di turismo". Risposte ritenute insufficienti anche sull’emergenza idrica. "Lo scorso anno i cittadini di Grottammare hanno subito razionamenti dell’acqua che avrebbero richiesto risposte chiare e soluzioni alternative per il futuro. Eppure, anche su questo tema, il sindaco non è stato in grado di offrire un piano concreto per evitare che la situazione si ripeta. La mancanza di pragmatismo in una questione così cruciale per la qualità della vita dei cittadini è inaccettabile. La politica non è il luogo del semplice galleggiamento o della passiva accettazione delle decisioni altrui. È il luogo dove si costruiscono soluzioni. Le nostre sollecitazioni vogliono essere uno stimolo".