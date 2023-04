Sprecacè: "Giardino botanico a Grottammare"

Tra le idee lanciate dal candidato sindaco del centro destra Marco Sprecacé, la realizzazione di un Giardino Botanico nella città di Grottammare. La proposta è stata lanciata durante l’incontro tenuto con i vivaisti del polo produttivo di Grottammare, presenti Antonio Paoletti neo coordinatore della campagna elettorale per la Lega, Roberto Maravalli, segretario provinciale della Lega, Andrea Maria Antonini assessore regionale allo sviluppo economico e all’agricoltura, argomento al centro dell’incontro di interesse per le imprese agricole, delle aziende florovivaistiche e delle aziende vitivinicole. "Data la tradizione florovivaistica della nostra Grottammare, riteniamo che meriti vetrine di visibilità attraverso eventi fieristici di rilievo nazionale – afferma Sprecacè – Per valorizzare l’intero settore serve creare una vetrina permanente che valorizzi Grottammare e le sue piante: il Giardino Botanico, un progetto ambizioso per la Grottammare del futuro". In soccorso della proposta di Spercacè è intervenuto l’assessore Antonini: "Il mio Assessorato mi permette di indicarvi tante opportunità a cui le aziende di Grottammare possono accedere".