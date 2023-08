Sprecacè: "No all’aumento Tari Non possiamo votare a favore"

Il gruppo "Grottammare c’è" contro l’aumento della Tari al comune di Grottammare. "Sono passati poco più di due mesi dall’insediamento della giunta Rocchi e come primo atto del "nuovo corso" sarà quello di tassare i cittadini con l’aumento della Tari, provvedimento non giustificato da un servizio di nettezza urbana che mostra evidenti segni di difficoltà. Tuttavia, i consiglieri di maggioranza hanno ratificato la proposta della Giunta di aumentare, per l’ennesima volta in questi anni di amministrazione targata "Solidarietà e partecipazione", le tariffe Tari. Il 2023 sarà un annus horribilis per i contribuenti di Grottammare, con aumenti sulla tassa rifiuti, per famiglie e imprese, poiché la Tari crescerà almeno di un 6%, che si sommerà agli aumenti dovuti all’emergenza del "caro bollette" e a quelli già deliberati dalla sinistra grottammarese negli anni precedenti". "Non possiamo votare a favore di questo aumento della Tari – afferma Marco Sprecacè (nella foto), capogruppo di Grottammare C’è, con i consiglieri Giuliano Vagnoni e Federica Concetti –. In questo momento storico così delicato tale delibera avrà sicuramente ripercussioni pesanti sulla vita dei cittadini, in particolar modo per le famiglie e le imprese del territorio. L’aumento del costo complessivo del servizio tramuterà in un aumento di tutte le utenze. Sarebbe stato opportuno avviare iniziative a favore dei cittadini virtuosi che riciclano in maniera esemplare e prevedere sconti per famiglie con più di 2 figli a carico". Da palazzo Ravenna fanno sapere che "gli aumenti sono dovuti ai maggiori costi sostenuti dai comuni dell’ambito per il conferimento dei rifiuti indifferenziati fuori bacino e al rilevante aumento del tasso di inflazione. Gli aumenti del 6–7% sono in linea con l’incremento del piano economico finanziario 2023".

Marcello Iezzi