Sprecacè, Rocchi, Vesperini, Manigrasso Ecco l’ordine sulle schede elettorali

Per le votazioni di domenica 14 e lunedì 15 a Grottammare, la Prefettura ha stabilito la sequenza dei candidati sindaci sulla scheda elettorale. Il nome più in alto sarà quello di Marco Sprecacè quindi quello di Alessandro Rocchi poi Lorenzo Vesperini e Alessandra Manigrasso. A Grottammare e saranno. 13.394 gli elettori chiamati alle urne. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 di domenica e 7 alle 15 di lunedì. Gli elettori residenti all’estero sono 673: potranno votare solo tornando a Grottammare, poiché per queste elezioni non è previsto il voto per corrispondenza. Per quanto riguarda le sedi, le votazioni si svolgeranno nei 15 seggi allestiti in quattro plessi scolastici: Scuola Infanzia di via C. Battisti (sezioni dalla 1 alla 5), che ha sostituito la storica sede di via Garibaldi a causa dei lavori in corso presso la scuola G. Speranza, Scuola Ischia di piazza Giovanni XXIII (sezioni 6-7), plesso Ascolani in via Dante Alighieri (sezioni dalla 8 alla 10) e sede centrale IC Leopardi in via Toscanini (sezioni dalla 11 alla 15).

Tutti gli edifici sono privi di barriere architettoniche, con servoscala, ascensori e cabine adatte ai portatori di handicap. Lo scrutinio delle schede avverrà lunedì pomeriggio, immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Il personale addetto all’ufficio Elettorale rimarrà a disposizione dell’elettorato per chiarimenti sulle modalità di voto, e per assistenza e accesso ai servizi legati all’esercizio del voto: consegna schede elettorali smarrite, servizio trasporto alle sedi elettorali, da prenotare ai numeri telefonici 0735.739201206. Il servizio verrà svolto dalle 10 alle 12 di domenica 14 e di lunedì 15 maggio; voto assistito (occorre munirsi di certificato medico da richiedere ai medici abilitati in Piazza Nardone a San Benedetto dalle ore 12 alle ore 13 da giovedì 11a lunedì 15 maggio.

ma. ie.