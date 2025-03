Spreco alimentare e sostenibilità, comuni e volontari al Giovarti

Importante incontro nel pomeriggio di oggi, alle 17,30 al Giovarti di Monteprandone su ‘Zero sprechi…Poi’ che vedrà coinvolti Comuni e Associazioni del territorio per sensibilizzare la comunità sul tema dello spreco alimentare e su stili di vita sostenibili. L’incontro, patrocinato dal Comune di Monteprandone (ente capofila del progetto), è organizzato dall’associazione Kairos di Monsampolo, in collaborazione con I-Care di Grottammare e le Caritas dell’Unità Pastorale delle Parrocchie Sacro Cuore e Regina Pacis di Centobuchi. Parteciperanno anche i comuni limitrofi di Monsampolo, Ripatransone e Grottammare. L’evento vedrà la partecipazione di esperti in vari ambiti: Sara Leonetti e Alberto Felici, docenti universitari, esamineranno l’aspetto del marketing strettamente collegato allo spreco alimentare e l’impatto ambientale a lungo termine derivante da esso. Rossana Campitelli, docente di scuola primaria, affronterà il tema dell’educazione dei giovani sull’ecologia e il consumo responsabile. Paride Travaglini, biologo, giornalista e divulgatore scientifico, parlerà della relazione tra nutrizione e spreco alimentare. Inoltre, sarà proiettato il video "Zero Spreco" del regista Ernesto Vagnoni. Il cortometraggio è stato già distribuito e proiettato nelle scuole degli istituti comprensivi dei comuni aderenti al progetto. Gli attori protagonisti del corto sono stati proprio gli studenti di questi istituti. "Il messaggio del video è molto forte e chiaro – afferma l’assessore Daniela Morelli - sensibilizzare le nuove generazioni a un uso consapevole delle risorse, che non sono infinite". La rete solidale creata dal progetto, mirata ad aiutare le fasce più deboli, ha portato all’acquisto di un furgone attrezzato per raccogliere cibo da ristoranti, negozi, mense e supermercati, per la distribuzione ai più bisognosi. Marcello Iezzi