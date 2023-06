Sprofondata la nuova scogliera Era stata realizzata pochi mesi fa

La nuova scogliera frangiflutto realizzata alcuni mesi fa davanti alla balconata a nord della foce del Tesino, è sprofondata. Ormai è a pelo d’acqua e questo significa che è scesa di 1,40 metri circa. La scogliera è lunga 85 metri, doveva essere alta 5,65 metri di cui 4,15 sommersi. E’ costata 330mila euro di cui 99mila, pari al 30% del costo dell’opera, pagati dal Comune di Grottammare con un apposito mutuo, con la Cassa Depositi e Prestiti, che pagherà tutta la cittadinanza. Il resto è un finanziamento della Regione Marche ed anche quelli sono soldi pubblici. "Si tratta di un comportamento anomalo dell’opera – ha affermato l’ingegner Giorgio Filomena, responsabile del servizio Difesa del suolo e della Costa della Regione Marche – Il Comune, che ha progettato l’opera, ci ha chiesto un ulteriore contributo per la manutenzione della scogliera, ma trattandosi di una barriera frangiflutto appena costruita, dobbiamo capire cosa è successo. E’ in corso un carteggio con gli Uffici tecnici ai quali abbiamo chiesto spiegazioni che, al momento, non sono arrivate nel mio ufficio. Poi sentiremo anche la ditta che l’ha realizzata, per capire com’è stata fatta la base della scogliera. Di certo vi è un comportamento anomalo che dobbiamo chiarire attraverso Comune e ditta appaltatrice dei lavori".

Ora l’importante è che il problema venga affrontato da chi di dovere e risolto, poiché quella scogliera in queste condizioni non funziona e i danni si sono subito visti a terra. La riprofilatura della balconata è durata appena due settimane. Sembra che in quella zona via sia sul fondale la melma portata dal torrente e che quindi i massi tendono a sprofondare. Per la sua realizzazione vi è stato un progetto con i rilievi geologici e vi è stato un direttore dei lavori che adesso dovranno tutti rimboccarsi le maniche e risolvere il problema. Marcello Iezzi