Squadra al lavoro in vista del match con la Pianese

Tutti in campo per tornare a sudare in vista della ripresa del campionato. Ieri tecnico e squadra si sono ritrovati al Picchio Village per riprendere il lavoro programmato che condurrà l’Ascoli verso il prossimo impegno in programma. Quello in trasferta contro la temibile Pianese di lunedì 6 gennaio con avvio programmato alle ore 15. La sfida con la formazione toscana costituirà una sorta di vero e proprio scontro diretto per la zona playoff visto che entrambe le contendenti attualmente si trovano appaiate in classifica a quota 25 punti. In occasione del match d’andata fu il Picchio a prevalere di misura per 1-0 con il gol vittoria di Varone messo a segno nelle prime battute dell’incontro. I tre punti conquistati costituirono la prima vittoria in campionato dei bianconeri allora allenati da Carrera. Nel corso di quella gara risultarono poi fondamentali un paio di interventi provvidenziali operati da Livieri a tu per tu col centravanti Mignani. Nella preparazione della partita in programma Di Carlo non potrà contare proprio sul centrocampista Varone che dovrà rispettare un turno di stop per squalifica. A lui si aggiungerà anche D’Uffizi, anche lui fermato un turno dal Giudice sportivo. Ecco quindi che proprio nelle prossime ore si cercherà di favorire subito un ingresso all’interno del reparto mediano. Profilo eventualmente chiamato a fare subito il suo esordio da titolare. Dopo il duello con la Pianese il cammino dell’Ascoli proseguirà in casa domenica 12 gennaio contro la Virtus Entella (avvio alle 15), un altro importante appuntamento che permetterà di capire se davvero il Picchio avrà le carte in regola per continuare a risalire la classifica di qualche posizione.

Questa sarà la prima di due gare casalinghe da non farsi sfuggire assolutamente. La seconda infatti è quella che al Del Duca vedrà l’arrivo del Milan Futuro domenica 19 con fischio d’inizio previsto alle 12.30. Nel corso del girone di ritorno non mancheranno anche alcune sfide del Picchio che vedranno la diretta dell’incontro su Rai Sport. Ciò avverrà innanzitutto in occasione del match contro l’attuale capolista Pescara lunedì 17 febbraio alle 20.30. La seconda invece è quella stabilita in casa del Perugia. L’Ascoli tornerà al Curi lunedì 3 marzo alle 20.30.

mas.mar.