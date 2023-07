Square Music Festival, 9 Concerti Gratuiti a Montegiorgio per Promuovere il Territorio

È senza dubbio il fiore all’occhiello del programma estivo di Montegiorgio. Prende il via oggi la seconda edizione dello ‘Square Music festival’, 9 concerti di cui 8 gratuiti che si svolgeranno in piazza Stazione a Piane di Montegiorgio. All’inizio di giungo le associazioni Tignum Montegiorgio, Guazza Eventi, Piane Mg, Circolo Tennis Montegiorgio, Amici Miei, Fem Centro Pilates, insieme con l’amministrazione montegiorgese annunciarono con un certo entusiasmo il nuovo cartellone con una serie di concerti adatti a tutte le età, ma il primo obiettivo è quello di promuovere il territorio e far socializzare intere generazioni. Il primo appuntamento sarà appunto oggi alle 21 questa sera con ‘90 Mania’; domani saranno di scena i Boomdabash (l’unico concerto a pagamento); venerdì Paolo Belli; l’8 Shade e il 9 Rosa Chemical (nella foto). Si ripartirà poi il 13 luglio con Roberto Vecchioni; il 14 i Ricchi e Poveri; il 15 ‘Tutti a 90’ programma di Radio 105; a chiudere il festival il 16 luglio ‘Le Vibrazioni’, quest’ultimo concerto sarà anticipato dal gruppo fermano ‘XGiove’. Per l’occasione è stato allestito un stand gastronomico capace di ospitare 600 posti seduti, così gli ospiti potranno mangiare comodamente e assistere ai concerti. L’amministrazione ha organizzato un pullman speciale e gratuito per i giorni 7, 9,14 e 16 luglio, che raccoglierà gli ospiti dai camping della costa per portarli ad assistere ai concerti e al termine riaccompagnarli alle loro destinazioni di partenza.

Alessio Carassai