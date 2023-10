Stabilizzare i precari, l’Ast avvia la procedura

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli ha avviato la proceduta di stabilizzazione per diciotto profili professionali tra sanitari e amministrativi. Nel dettaglio, assumerà a tempo indeterminato il seguente personale precario: undici operatori socio-sanitari, quattro coadiutori amministrativi, un’ostetrica, un ausiliario specializzato ai servizi sociosanitari e un tecnico della riabilitazione psichiatrica. Per quanto concerne il profilo di operatore socio-sanitario – così come si legge nella determina - sono pervenute all’Ast di Ascoli 25 domande. Di queste, però, due sono di operatori che sono già stati stabilizzati, e undici sono di operatori che non hanno maturato, alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse alla stabilizzazione (19 novembre 2022), almeno tre anni di servizio. E ancora, nell’area della medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza dove la carenza di medici è piuttosto importante negli ospedali Piceni, l’Ast ha assunto a tempo indeterminato un dirigente medico mediante utilizzo della graduatoria di coloro che sono in formazione specialistica del concorso pubblico approvata dall’Inrca con determina del 31 maggio 2023. Ed ha altresì assunto, con un incarico a tempo determinato, una dottoressa mediante utilizzo della stessa graduatoria, con impegno orario di 30 ore settimanali, a decorrere da febbraio 2024. Di contro, però, due (storici) medici in dotazione al 118 e al Pronto soccorso, e dunque sempre nei servizi afferenti alla medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, hanno rassegnato le proprie dimissioni: uno non sarà più in servizio da novembre e l’altro da gennaio. Proprio nei giorni scorsi, l’Ast di Ascoli si è attivata per l’emissione urgente di una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici per l’emergenza-urgenza. La procedura si è resa necessaria anche in virtù del fatto che con l’esito dei concorsi pubblici unificati degli enti del Servizio sanitario regionale (graduatoria dell’azienda ospedaliera Marche Nord e graduatoria Inrca), non è stato possibile soddisfare completamente il fabbisogno di personale dell’Ast di Ascoli. Dunque, in considerazione dell’elevato numero di posti vacanti di dirigenti medici nelle unità operative che afferiscono all’emergenza-urgenza, l’Ast ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 medici, in linea con quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno triennale 2023-2025.

Lorenza Cappelli