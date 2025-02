Stacca a morsi parte del dito di una poliziotta

Notte movimentata nel commissariato di San Benedetto, dove un cittadino africano, trentenne, durante le fasi di identificazione, ha aggredito tre poliziotti a morsi spedendoli al pronto soccorso. Una poliziotta si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia della mano di Ancona, avendo subito il parziale distacco dell’ultima falange di un dito della mano destra. Neppure l’uso del Taser è riuscito a frenare l’impeto del cittadino africano, anche lui finito all’ospedale per cure. Al termine degli accertamenti il giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Tutto è iniziato intorno alle ore 23 della notte fra venerdì e sabato a bordo del treno locale partito dalla stazione di Ancona, quando il controllore ha scoperto che l’africano viaggiava senza biglietto e senza documenti. A quel punto alla fermata nella stazione di San Benedetto il giovane è stato consegnato all’equipaggio di una volante che l’ha portato in commissariato. Durante il controllo il trentenne africano ha iniziato a dare in escandescenze. I poliziotti hanno cercato di contenerlo, ma n’è scaturita una colluttazione durante la quale il giovane straniero ha preso a morsi gli agenti rimasti tutti feriti. A subire le conseguenze peggiori è stata la donna che dopo le prime cure nel pronto soccorso è stata trasportata all’ospedale regionale di Ancona, dove sarà sottoposta ad intervento chirurgico per riattaccare la falange.

Un ennesimo caso di violenza che ha fatto infuriare il segretario provinciale del Siulp (sindacato di polizia) di Ascoli, Benedetto Fanesi. Di recente il segretario del Siulp aveva ancora una volta evidenziato la necessità di rafforzare il personale del commissariato di San Benedetto e di elevarlo a primo livello. "Questo è il risultato di tale sottovalutazione – afferma Fanesi – L’unica volante del turno serale non ha avuto modo di ricevere ausilio, poiché era l’unica pattuglia delle forze dell’ordine disponibile in riviera e, peraltro, era composta da un collega che aveva già espletato il turno pomeridiano. Dopo gli eventi di capodanno il Siulp ha chiesto un intervento al capo della polizia, evidenziando l’inadeguatezza dell’organico del commissariato di San Benedetto rispetto alle necessità di ordine e sicurezza pubblica e le scelte gestionali del Questore. Lo sporadico ausilio del reparto prevenzione crimine non è più sufficiente per una situazione molto critica, ma servono interventi strutturali di assegnazioni di personale. L’aggressione a una collega da parte di un cittadino straniero deve rappresentare un punto di svolta, perché non si può continuare con una chiara sottovalutazione dell’attività di prevenzione della sicurezza in riviera".

