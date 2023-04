Staccionate delle casette e campo da calcio In azione gli infanticabili ragazzi di ’Arquata potest’

Hanno trascorso le proprie giornate di festa, soprattutto nel recente periodo pasquale, per dare una mano concreta alla manutenzione dei beni pubblici, accompagnando così la ricostruzione dei vari borghi a sette anni dal terremoto del 2016. Protagonisti, come sempre, gli straordinari volontari di ‘Arquata Potest’, che anche stavolta hanno dedicato il proprio tempo libero al loro amato territorio. I ragazzi, ad esempio, hanno provveduto a sistemare la staccionata dell’area Sae di Borgo, che ogni tanto perde qualche pezzo. Oppure il campetto da calcio, che dopo il sisma è rimasto come uno dei principali luoghi di ritrovo per i ragazzi di Arquata. "Vogliamo dimostrare la dignità di chi vive in questi luoghi, quasi a voler accompagnare i cantieri".