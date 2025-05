Staccò una falange a un’agente:: "Incapace di intendere e volere"

Udienza davanti al gip di Ascoli nell’ambito dell’incidente probatorio promosso dalla difesa per valutare la capacità di intendere e volere del gambiano di 25 anni bloccato lo scorso 7 febbraio a San Benedetto dalla polizia dopo una serie di episodi di violenza messi in atto contro agenti del commissariato e personale del Madonna del Soccorso; il più grave di questi è il morso dato a una poliziotta che le ha causato l’amputazione della falange del secondo dito della mano destra.

È stato sentito il perito Paolo Pomero che ha concluso ribadendo che l’imputato era incapace di intendere e di volere al momento del fatto. "In quei giorni era in preda ad un gravissimo delirio di persecuzione associato ad allucinazioni uditive imponenti il cui contenuto rappresentava la conferma che "la gente volesse ammazzarlo"" ha scritto il dottor Pomero nella relazione consegnata al giudice Caponetti che al termine dell’udienza ha trasmesso il fascicolo al sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, per le determinazioni di sua competenza.

Secondo il perito, la condizione psicopatologica determinata da terrore e estrema angoscia, avrebbe "disorganizzato" il comportamento del gambiano che si è dato a una fuga precipitosa, quasi a voler cercare una salvezza che gli ha dato la forza di resistere ai tentati di contenerlo operati da più persone, anche a colpi di Taser e mediante somministrazione di tranquillanti. "I sintomi riscontrati sono caratteristici di una psicosi schizofrenica tipo paranoide in fase acuta" afferma il dottor Pomero che ritiene che il gambiano sia attualmente una persona socialmente pericolosa "perché presenta ancora, benché attenuati, i sintomi e i deliri di persecuzione della fase acta della malattia".

Per il perito l’extracomunitario non è capace di essere consapevolmente presente ad un processo "perché in fase acuta di psicosi". L’uomo, difeso dall’avvocato Emiliano Carnevali, è attualmente sottoposto ad una pesante terapia psicofarmacologica ma, secondo il perito, la patologia di cui soffre andrebbe trattata in ambiente sanitario di tipo psichiatrico.

Peppe Ercoli