Stadio, erba non pagata La sentenza a ottobre

Caso stadio, la sentenza del tribunale di Ascoli dovrebbe slittare a inizio autunno. Entro la fine di questa settimana le parti devono depositare le domande conclusionali aggiungendole alla propria istanza, dopodiché il comune e la Powergrass dovranno attendere il pronunciarsi del collegio giudicante. A prescindere da come andrà a fine il contenzioso, comunque, è quasi certo che la sentenza verrà impugnata e portata ai successivi gradi di giudizio, in un dedalo di cui, ad oggi, non si scorge l’uscita. La sentenza, in ogni caso, è attesa per ottobre, e nulla lascia presagire che l’ente rivierasco e l’azienda vogliano abbassare il livello del confronto.

Il pomo della discordia, si ricorderà, è l’intervento di restyling al manto erboso dello stadio ‘Riviera’, che veniva effettuato dalla Powergrass. I lavori sarebbero stati pagati solo parzialmente alla società, che nel settembre di due anni fa faceva causa al comune, depositando istanza di pagamento della somma restante, pari a 446.606 euro. Prima di allora, Powergrass aveva provato un tentativo di mediazione, che però era andato a vuoto. Nessun riavvicinamento, d’altra parte, aveva luogo dall’insediamento della nuova amministrazione e la querelle, di conseguenza, approdava in aula di tribunale. La tesi del privato è che debba essere l’ente a pagare, dal momento che questo, nel contratto di gestione dello stadio stipulato allora con la Samb, stabiliva che al concedente – il comune – spettassero gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria, previa approvazione dei lavori proposti. Il nodo è tutto qui: con delibera di giunta il comune, effettivamente, approvava il progetto presentato dalla società di calcio. Contestualmente, però, l’atto dava specifico indirizzo "ai competenti uffici comunali di porre in essere tutti gli atti necessari volti al prolungamento quinquennale della concessione dello stadio Riviera delle Palme". La delibera, inoltre, chiariva che "in sede di integrazione dell’atto concessorio, ai fini della realizzazione dell’intervento, al concessionario dovranno essere date le necessarie prescrizioni e determinati i relativi obblighi". In definitiva, la questione si gioca su dettagli tecnici: per il comune, condizione necessaria per l’approvazione finale dei lavori sarebbe stato il deposito del documento integrativo valido per il prolungamento della concessione. Per il privato, invece, questa delibera rappresenterebbe il nulla osta finale. Nell’estate del 2021, per far luce sulla vicenda, i membri del consiglio comunale istituivano una commissione d’indagine, ma sia le audizioni sia la discussione in consiglio venivano secretate. Ciononostante, tutti gli atti di quella commissione sono stati integrati nel faldone giudiziario, e quindi concorreranno a definire l’esito della vicenda giudiziaria.

Giuseppe Di Marco