Stadio, il Comune pensa ad un accordo con Powergrass, ma la ditta valuta di impugnare

Rimarrà probabilmente deluso, chi pensava che la vicenda giudiziaria relativa al ‘caso stadio’ fosse archiviata con la sentenza di alcune settimane fa, che almeno per ora ha segnato un punto a favore per il comune. Quanto sancito dal tribunale di Ascoli, infatti, potrebbe essere impugnato da qui a poche settimane dalla Powergrass, società che nel 2020 ha realizzato il nuovo manto erboso dello stadio ‘Riviera’ e che l’anno successivo ha fatto causa all’ente sambenedettese chiedendo che le venisse corrisposta la somma non ancora incassata a fronte dei lavori, pari a 446mila euro. Dal canto suo, il comune è alla ricerca di una soluzione alternativa che metta d’accordo le parti in causa e faccia uscire la questione fuori dall’aula di tribunale. L’idea che si sta facendo strada in Viale De Gasperi è quella di un accordo, da proporre alla Powergrass, con cui le verrebbe affidato il servizio di manutenzione del campo. Un piano del genere, comunque, non è detto che vada in porto.

L’azienda, infatti, potrebbe effettivamente decidere di portare il tutto al secondo grado di giudizio e avanti fino in Cassazione, quindi è chiaro che su un eventuale tavolo di negoziazione dovrà esser considerato ogni aspetto pregresso della faccenda. Il tutto affonda le radici nell’estate del 2020, quando Powergrass effettuò il rifacimento del manto, un’opera da 600mila euro che non venne mai completamente saldata: l’azienda, nell’autunno dell’anno seguente, trascinò in tribunale il comune, che intanto era tornato in possesso dello stadio. Secondo il privato, il comune aveva dato via libera all’esecuzione del progetto, mentre l’ente insistette sul fatto che, prima di avviare i lavori, la Sambenedettese avrebbe dovuto depositare una polizza fideiussoria per prolungare la concessione dello stadio. Lo scorso giugno, però, il tribunale ascolano sanciva che "non avendo il comune di San Benedetto alcun pregresso obbligo nei confronti della Powergrass, non potrebbe essere chiamato ad adempiere ad obbligazioni assunte dal concessionario nei confronti di terzi". A suscitare interesse, inoltre, erano le conclusioni della sentenza, secondo cui "è pacifico che l’attrice, al fine di recuperare il proprio credito, abbia presentato domanda di insinuazione al passivo del fallimento della Sambenedettese e del fallimento della società garante di quest’ultima per il credito di cui oggi si discute. È altresì pacifico che la Powergrass sia stata ammessa al passivo fallimentare con la conseguenza che non potrebbe invocare, oggi, l’azione sussidiaria di indebito arricchimento". Punto che potrebbe essere contestato, nel dettato, è quello relativo alla natura dei lavori stessi, ritenuti di manutenzione straordinaria: l’intervento, però, in un eventuale secondo grado, potrebbe essere considerato ‘ex novo’, con tutte le conseguenze che una tale rettifica comporterebbe.

