"Stadio, pronti a fare un esposto"

La trama sul caso stadio s’infittisce. La notizia che il comune potrebbe valutare una mediazione con Powergrass intercetta il totale dissenso di una parte della minoranza: più nello specifico un’ala della coalizione di destra, che nel caso in cui l’amministrazione tentasse di negoziare con il privato sarebbe pronta a depositare un esposto alla Corte dei Conti. A farsi portavoce della protesta è Emanuela Carboni: "Leggo sulla stampa notizie ben poco confortanti – dice la capogruppo di San Benedetto Protagonista - Non si capisce come mai si voglia valutare la possibilità di transare su una pratica riguardo alla quale è stata emanata, poche settimane fa, una sentenza che dà ragione all’ente. Oltretutto questo percorso, se venisse intrapreso, necessiterebbe di appositi stanziamenti fatti con i soldi della comunità sambenedettese". Il tribunale di Ascoli Piceno, a fine giugno, metteva in chiaro che Viale De Gasperi non avrebbe dovuto corrispondere la somma ancora non incassata dalla Powergrass per i lavori al manto erboso dello stadio ‘Riviera’.

Tuttavia, la società potrebbe impugnare la sentenza e magari portare il faldone fino alla Corte di Cassazione. "La sentenza, in primo grado, dice chiaramente che il comune non deve nulla al privato - prosegue la consigliera di opposizione - e quindi non vedo motivi per non proseguire su questa strada, anche se la vicenda dovesse essere portata in altri gradi di giudizio. Un caso simile è quello dell’ex-Bambinopoli: noi l’abbiamo ripresa a costo zero e tuttavia poco tempo fa è stata approvata una delibera con cui si dà mandato agli uffici di valutare un eventuale indennizzo per riacquisire la superficie". A fine 2022, infatti, il comune stanziava 35mila euro per la riqualificazione dell’area, che comunque dovrà passare attraverso un tavolo di negoziazione con il proprietario della struttura fissa che vi insiste.

Nel contenzioso legale sullo stadio, invece, l’azienda privata ha chiesto che le venissero corrisposti 446mila euro per l’intervento di restyling effettuato nell’estate del 2020. "A me tutto ciò sembra un uso inopportuno del denaro pubblico - conclude Carboni -, chi governa la nostra città dovrebbe assumersi la responsabilità delle proprie scelte, ma qui mi sembra che si vada in una direzione diametralmente opposta. Se ci dovesse essere una transazione con la società che ha effettuato il restyling del manto erboso, visto ciò che dice la sentenza in primo grado, siamo pronti ad inviare un esposto alla Corte dei Conti".

Giuseppe Di Marco