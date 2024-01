Stadio, si punta alla gestione esterna

Quale futuro per lo stadio ‘Riviera’? In che modo il comune deciderà di affidare l’impianto sportivo e per quanto tempo? Domande a cui oggi non è possibile dare risposte certe al 100%: l’unica cosa sicura è che l’ente ha intenzione di esternalizzare completamente la gestione dello stadio, a differenza di quanto fatto in passato. Un passo importante, che quindi ha suscitato la curiosità dell’interno consiglio comunale, tanto che Luciana Barlocci è tornata ad interrogare l’amministrazione durante il question time, chiedendo cosa abbia intenzione di fare al termine della convenzione con la U.S. Sambenedettese, che scadrà il 30 giugno 2024. E in pochi minuti è esplosa la bagarre. "Il comune – ha risposto il vicesindaco Capriotti - nel settembre 2023, ha sottoscritto con la U.S. Sambenedettese una convenzione per l’uso dell’impianto sportivo per lo svolgimento delle partite dell’attuale stagione sportiva 2023-2024, tenendo in capo a sé tutti gli oneri di gestione della struttura. Al momento l’amministrazione sta effettuando tutte le opportune valutazioni di natura amministrativa e tecnica che porteranno all’esternalizzazione della gestione della struttura, come previsto negli obiettivi del programma di mandato che prevedono l’affidamento degli impianti sportivi a soggetti terzi". La consigliera di minoranza, però, avrebbe voluto conoscere più dettagli sull’orientamento della maggioranza: "La domanda era chiara: quali sono gli intendimenti? – ha replicato Barlocci – A fine giugno si vuole fare una concessione come quella attuale? E per quanto tempo? Forse tre, dieci o vent’anni? Non capisco il senso della risposta del vicesindaco. Questo è il bene immobiliare più importante di questo comune, serve chiarezza". A quel punto la consigliera ha chiamato in causa il sindaco, che però ha lasciato la sala consiliare. È qui che ha avuto inizio il battibecco fra Capriotti e Barlocci: "I tre minuti – per la replica, nda - sono scaduti – ha sbottato l’assessore – è ora che stia zitta".

La consigliera si è rivolta al presidente del consiglio comunale Eldo Fanini, chiedendogli di far rispettare il regolamento: "Prendo atto che l’assessore non ha risposto alla domanda – ha poi concluso – quindi devo ripresentare l’interrogazione". L’impressione è che l’amministrazione non abbia voluto scoprire le carte. Quel che è certo, però, è che con un’esternalizzazione il nuovo gestore avrebbe carta bianca per l’uso dello stadio 365 giorni l’anno, e potrebbe proporre migliorie e adeguamenti alla struttura.

Giuseppe Di Marco