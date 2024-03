Stagionali, torna la Borsa mercato lavoro

È un’ampia finestra, quella della ‘Borsa mercato del lavoro’, che verrà aperta martedì prossimo all’hotel Calabresi per imprese e lavoratori. L’appuntamento, divenuto oramai un classico in riviera, mira a mettere a sistema domanda e offerta di lavoro, in un momento storico – nazionale, ma anche locale – in cui i due poli dell’occupazione stentano a trovare un match soddisfacente. L’evento, organizzato grazie all’Ente bilaterale turismo e alla Confcommercio della provincia di Ascoli, avrà luogo dalle 10 alle 17 del 19 marzo nei locali della storica struttura ricettiva di piazza Giorgini. Come già fatto in passato, verrà allestita una quarantina di desk per le imprese attive nel comparto turistico: alberghi, ristoranti, locali e stabilimenti balneari, cui verrà offerta la possibilità di esporre il proprio fabbisogno di personale, e le caratteristiche specifiche del lavoro offerto. Dal canto loro, le figure professionali che parteciperanno alla manifestazione – gratuita - potranno farsi avanti. Da sempre Confcommercio ha a cuore lo sviluppo di quella che è, a tutti gli effetti, una necessità per la tenuta del tessuto socio-economico: l’incontro fra domanda e offerta occupazionale, all’interno di un luogo di condivisione e confronto.