Stagione alle porte e ricerca del personale

La stagione estiva è ormai alle porte e gli operatori sono alla ricerca, in alcuni casi disperata, di addetti. In provincia di Ascoli sono 1.840 le richieste di assunzioni da parte delle aziende fino a giugno di personale da impiegare nelle attività di ristorazione mentre in provincia di Fermo la previsione di assunzioni per lo stesso settore e nello stesso periodo è di 1.170 addetti. In pratica la stagionalità del settore turistico nel territorio compreso tra le provincie di Ascoli e di Fermo favorisce una più elevata crescita delle assunzioni. Proseguendo nell’analisi dei dati nel Piceno emerge che le richieste di personale sono anche per addetti alla pulizia (610), alle vendite (550) e addetti alla vigilanza e alla custodia (220). Complessivamente nel trimestre aprile – giugno 2025 le previsioni di assunzione nelle provincie di Ascoli e Fermo sono pari a 10.440. Di queste 6.310 sono le richieste di personale delle aziende che hanno sede in provincia di Ascoli mentre 4.130 sono quelle delle aziende della provincia di Fermo.

Nel Piceno la richiesta di addetti riguarda in maniera consistente anche il settore dell’edilizia tenendo conto dei numerosi cantieri aperti per la ricostruzione post sisma. Fino a giugno le imprese edili dell’ascolano sono alla ricerca di 210 operai addetti alla rifinitura delle costruzioni, 190 operai specializzati nella costruzione di immobili e 100 conduttori di macchine movimento terra sollevamento e maneggio di materiali. Malgrado la fase congiunturale non particolarmente favorevole per il settore calzaturiero, in provincia di Fermo, le aziende del distretto sono comunque alla ricerca, fino al prossimo mese di giugno di quasi 400 operai specializzati nella produzione di scarpe anche per preparare le prossime collezioni.

Un segnale evidente dell’impegno dei titolari di calzaturifici a far rimanere inalterate le potenzialità produttiva in vista di un nuovo positivo ciclo congiunturale. Le stime previste nelle provincie di Ascoli e Fermo appaiono in linea con quanto avviene nel resto d’Italia. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Ue. Non mancano anche nel nostro territorio le difficoltà nel mismatch tra domanda e offerta di lavoro. La consistenza dei profili professionali di difficile reperimento non fanno dormire sonni tranquilli agli imprenditori di Ascoli e di Fermo. Tra i profili di più difficile reperimento, gli ingegneri e gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni. Tra i tecnici si registrano elevati livelli di mismatch per i tecnici in campo ingegneristico, i tecnici della gestione dei processi produttivi e i tecnici della salute. Per gli operai specializzati il Borsino segnala i fabbri ferrai costruttori di utensili, gli operai addetti alle rifiniture delle costruzioni i meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori, quali figure professionali di difficile reperimento.

Vittorio Bellagamba