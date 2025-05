Stagione balneare al via, salvamento anticipato

Tutto pronto per l’avvio della stagione balneare. Manca meno di una settimana all’apertura generalizzata degli ombrelloni sul litorale marchigiano e sulla riviera delle palme gran parte degli chalet si sono già organizzati per garantire il servizio di salvataggio, molti dei quali consociandosi in gruppi per assicurare la presenza di bagnini sul fronte di mare di propria competenza. Inoltre alcuni stabilimenti consociati hanno deciso di posizionare bagnini ogni 150 metri anche dal 1° giugno, vale a dire negli ultimi giorni di cosiddetta ‘bassa stagione’, in cui è possibile prevedere la presenza di assistenti ogni 300 metri. Infatti l’ordinanza emanata il 29 aprile prevede che gli stabilimenti balneari – per il proprio fronte mare – e i comuni – per le spiagge libere – debbano garantire la presenza di un bagnino ogni 150 metri, dal 17 maggio al 21 settembre, nella fascia oraria che va dalle 10 alle 18. Poi però lo stesso dispositivo precisa che le postazioni di salvataggio predisposte dagli stabilimenti consociati saranno "eventualmente attivabili in modo alternato nei periodi di bassa stagione turistica".

Cosa si intende, nel dettaglio, con ‘bassa stagione turistica’? Il periodo compreso nei giorni infrasettimanali (escluso sabati, domeniche e festivi) dal 17 maggio al 6 giugno e dall’8 settembre al 21 settembre. Sempre nella bassa stagione, gli stabilimenti balneari autorizzati dall’ente ad aprire per i soli servizi complementari, non sono tenuti a garantire un servizio di salvataggio ma hanno comunque l’onere di apporre idonea segnaletica monitoria di assenza del servizio, salvo non vi provveda il comune stesso. I ‘servizi complementari’, quindi, sono "diversi da quelli di ‘stabilimento balneare’ – recita l’ordinanza – siano a questi congiuntamente o meno esercitati (quali ad esempio bar, ristorazione, aree attrezzate per attività ludico-sportive e similari)". Regole che incontrano il favore degli operatori: "Finalmente le parti coinvolte nel processo decisionale hanno trovato un accordo che andasse bene a tutti – dice Sandro Assenti, presidente regionale di Confesercenti – Accordo frutto di incontri fra Capitanerie, enti istituzionali e associazioni di categoria: il risultato è un’ordinanza che tiene debitamente conto delle normative governative e delle esigenze della categoria". Ieri, infine, anche il comune ha avviato il percorso di individuazione degli operatori, che verranno poi invitati a procedura negoziata, per affidare il servizio nelle 44 spiagge libere nella stagione 2025, con opzione per il 2026.

Giuseppe Di Marco