Stagione, cercasi giovani motivati "Oggi in pochi lasciano il curriculum"

Personale di cucina, cuochi, aiuto cuochi, barman, camerieri di sala e in hotel, bagnini, receptionist, lavapiatti, personale per le pulizie, pizzaioli, animatori e animatrici, pasticceri, portineria. A tempo pieno per la stagione o per i soli weekend. Diverse le proposte di lavoro alla Terza Borsa Mercato del Lavoro per il settore turistico, che si è tenuta ieri all’hotel Calabresi, organizzata dalla Confcommercio con l’ente bilaterale del turismo e quindi con Cgil, Cisl Uil. Quarantuno le attività presenti (da Alba Adriatica, Grottammare e San Benedetto), hotel, ristoranti, stabilimenti balneari, residence, a cercare dipendenti anche una impresa di pulizie. Una giornata in cui si sono incontrate domanda ed offerta di lavoro, proprio in un momento in cui il settore turistico soffre la mancanza di personale, sempre più difficile da trovare, e con la stagione alle porte. "Quest’anno sono contenta – ha detto Enrica Ciabattoni, titolare dell’hotel Poseidon – perché vedo tanti giovani, tanti diciottenni che hanno bisogno e voglia di fare esperienza. Ecco, forse dovrebbe cambiare anche qualcosa nel sistema scolastico. Gli stage invece di farli in inverno potrebbero farli in estate". "Sta andando benino – dice Addolorata Bizzarri dello chalet Il Pinguino –. Si trovano sempre meno persone, probabilmente subiamo il...