Stagione estiva e lavoro nero: multati in 5

E’ un bilancio pesante quello che emerge dall’attività svolta dalla guardia di finanza sul territorio piceno, in particolare lungo la fascia costiera. I militari delle fiamme gialle hanno elevato sanzioni amministrative, denunciato datori di lavoro, sequestrato merce contraffatta, scoperto lavoratori ‘in nero’, chiuso un’attività commerciale. E’ il resoconto di una intensa attività svolta nei mesi estivi dal comando provinciale di Ascoli e dalla compagnia di San Benedetto, sotto l’egida della Prefettura. I Controlli, anche grazie ai rinforzi estivi, hanno interessato settori specifici in materia di lavoro sommerso, la corretta certificazione dei corrispettivi telematici, disciplina prezzi, contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nonché la commercializzazione di prodotti contraffatti o non sicuri per la salute dei consumatori.

Il bilancio è consistente. I finanzieri hanno verbalizzato 42 esercizi commerciali per non aver trasmesso i corrispettivi telematici ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, rilevando poi nei confronti di 35 esercenti violazioni amministrative per il mancato pagamento del ‘canone speciale Rai’. Per quanto riguarda il settore del sommerso da lavoro, sono stati individuati complessivamente 14 lavoratori irregolari, con la conseguente verbalizzazione 5 datori di lavoro e l’irrogazione di sanzioni amministrative per 163.800 euro.

Durante le attività ispettive, che in alcuni casi sono state condotte in collaborazione con il personale della dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno, sono state accertate violazioni alla normativa igienicosanitaria nei confronti di 2 esercenti. Per uno di questi è scattata la richiesta di chiusura all’ufficio competente del Comune. Nel mirino dei finanzieri anche i gestori delle cosiddette case vacanze, bed and breakfast e affittacamere. In questo preciso ambito sono stati sanzionati 20 operatori che non erano in regola con il Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.), requisito obbligatorio per tutte le strutture ricettive extralberghiere a partire dal primo gennaio 2025.

Non potevano venire meno i controlli in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti in materia di sicurezza e di tutela del Made in Italy, In questo settore i militari delle fiamme gialle hanno sequestro più di 1.300 articoli, tra cui borse, scarpe e altri capi di abbigliamento, privi delle indicazioni di tracciabilità. Alle operazioni hanno partecipato anche i ‘baschi verdi’, finanziari dell’anti terrorismo che hanno identificato quasi 3 mila persone. Con l’impiego delle unità cinofile anti droga, hanno segnalato alla Prefettura 12 persone, di cui 10 per uso di stupefacenti.

Marcello Iezzi