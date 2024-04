Stagione, gli operatori preoccupati: "Questa situazione è inaccettabile"

Infrastrutture, scogliere e strutture alberghiere: è su questi punti fondamentali che gli operatori turistici credono serva una maggiore attenzione da parte delle istituzioni per rilanciare l’accoglienza in riviera. Le prospettive legate alla stagione sono positive, ma anche alla luce dell’ennesima tragedia vissuta in A14, la categoria chiede di migliorare le condizioni del territorio, non soltanto per motivi turistici. "Sicuramente – dice il presidente di Assoalbergatori Nicola Mozzoni – avremo il pieno fra luglio e agosto. A giugno invece si fatica un po’: rispetto al marzo 2023 registriamo un 15-20% in meno, ma molti turisti preferiscono prenotare last minute per paura del maltempo. Il nostro business si innesta su un turismo familiare, mentre è difficile portare turisti stranieri da noi, visti i collegamenti che abbiamo. La situazione autostradale è inaccettabile, bisogna che la regione si ricordi di noi: ci sentiamo abbandonati e penso servano degli incontri con la categoria. Va bene togliere i cantieri nel periodo estivo, ma è anche ora che i lavori, dopo 10 anni, vengano portati a termine". La necessità di difendere la costa dall’erosione emerge dalle parole di Giuseppe Ricci: "A Pasqua i ristoranti hanno avuto già tanti clienti, quindi speriamo bene – afferma il titolare dello chalet ‘Stella Marina’ - La sensazione è che la città sia ancora appetibile, e che la stagione sarà buona. Però bisogna salvaguardare il nostro arenile, attuando i lavori di manutenzione alle scogliere. Ritardi, in tal senso, possono giocare a sfavore delle nostre attività, anche perché è evidente che le strutture, in alcune parti, hanno ceduto. Le mareggiate, di conseguenza, hanno prodotto i loro effetti. E poi bisogna pensare a risolvere il nodo dell’A14 – aggiunge il balneare – molti di quelli che conoscono il tratto in cui sono avvenuti incidenti oramai lo bypassano, uscendo a Pedaso. Ma in generale le nostre infrastrutture vanno migliorate, dall’arretramento ferroviario alla manutenzione della Statale 16, che non è un bel biglietto da visita. Il lungomare deve essere luogo di passeggio, non di intasamento". A rincarare la dose sulla questione infrastrutturale è anche Marco Calvaresi, che cita anche la progressiva riduzione di hotel fra i problemi da risolvere: "Fortunatamente possiamo sempre contare su un turismo di prossimità – spiega il titolare del ‘Pescatore’ – che porta sempre tanti visitatori dalle Marche, dall’Umbria, dal Lazio, dall’Abruzzo e anche dall’Emilia Romagna. Il problema è il depauperamento delle strutture alberghiere, che sono sempre di meno. È vero che questo favorisce la nascita di b&b, ma poi se non riusciamo a garantire tanti posti è impossibile organizzare eventi di rilievo".

"Per quanto riguarda l’autostrada – conclude Calvaresi – penso sia indiscutibile la necessità di realizzare la terza corsia: molti turisti da tempo rinunciano a transitare per il tratto che va da Pedaso a Grottammare".

Di terza corsia del resto si parla ormai da anni, da quando cioè sono iniziati i lavori di messa in sicurezza delle numerose gallerie presenti sul tratto piceno dell’A14. La sequela di incidenti mortali e di disagi dovuti alle code infinite non può che essere un danno per il turismo rivierasco, con il rischio che i visitatori non arrivino fino alla Riviera delle Palme ma escano prima dall’autostrada, proprio per evitare cantieri e pericolo di incolonnamento. Il caos in cui versa l’A14 è anche motivo dell’intasamento della Statale Adriatica: chi esce dall’autostrada infatti spesso si ritrova a passare lungo le cittadine, tra le case, imballando notte e giorno la Nazionale con mezzi pesanti, smog e anche qui, ancora, il rischio di incidenti. Una situazione che dovrebbe essere in cima alle preoccupazioni di chi siede nella stanza dei bottoni.

Giuseppe Di Marco