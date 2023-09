Stagione ragazzi, abbonamenti in vendita

Da sabato sono in vendita gli abbonamenti per la stagione ragazzi 20232024 del teatro Ventidio Basso, promossa dal Comune con l’Amat con il contributo della Regione e del Mic. La vendita (35 euro, 17 euro ridotto fino a 14 anni) si svolge alla biglietteria del teatro in piazza del Popolo (0736298770), dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. La rassegna dedicata alle famiglie offre cinque appuntamenti. Il 22 ottobre ‘L’uccello di fuoco’ di ‘Nuda contemporanea’ e ‘Art niveau’ inaugura il cartellone che prosegue, il 3 dicembre, con ‘Fratelli in fuga. Storia di Lollo e Michi’ di Santibriganti Teatro, il 14 gennaio con ‘Sapiens’ di Principio attivo teatro, il 2 marzo con ‘Papagheno papaghena. I pappagalli di Mozart’ di Pem habitat teatrali e, il 14 aprile, con ‘Sonata per tubi’ della Compagnia Nando e Maila.