"Stagione salva per fortuna"

"Mi fa piacere che il Cotuge abbia approvato la variazione di bilancio per la ‘revisione speciale’ degli impianti di risalita e poter così dare il via alla nuova stagione sciistica – dice Vincenzo Gagliardi, capo soccorso piste Monte Piselli – . Certo se fosse stata necessaria una revisione generale, ci sarebbero voluti molto più dei 40.000 euro stanziati e non ne sarebbe valsa la pena visto che poi dovrà essere smantellata per fare spazio alla nuova cabinovia. Invece così la stagione è salva e forse si è ancora in tempo per organizzare qualche Campionato Regionale o comunque candidarsi come stazione alternativa se qualcuno dovesse rinunciare. Ascoli ha cinque Sci Club e nessuno ne ha così tanti tra marche e Umbria. Sarebbe stato impensabile non aprire gli impianti".