Stalking all’ex moglie e lesioni. Pena e programma di recupero

Due anni di carcere e pena sospesa a patto che l’imputato condannato partecipi a un programma di recupero anti violenza in un centro specializzato, con esito favorevole. Questa la sentenza emessa ieri dal giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti a carico di un albanese residente in vallata accusato di stalking nei confronti dell’ex moglie. La donna lo ha denunciato nel 2022 al culmine di una serie di episodi chiaramente violenti e vessatori nei suoi confronti che le avevano ingenerato uno stato di ansia e paura, tanto da abbandonare il paese dove risiedeva per paura di incontrare di nuovo l’uomo. L’imputato odierno, difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi, le rimproverava di aver intrapreso una relazione con un altro uomo.

Per questo l’ha picchiata, presenti la madre e il fratello, insultandola in tutti i modi. Ora per l’albanese è arrivata la condanna a due anni. Il fatto piuttosto singolare è proprio che contro la donna si sono schierati anche sua madre e suo fratello che, in occasione dell’episodio più eclatante avvenuto il 19 settembre 2023, l’ha picchiata provocandole lesioni guaribili in 30 giorni.

Per le lesioni procurate alla sorella, quest’ultimo è stato giudicato separatamente: con i colpi sferrati le ha causato un trauma cranico facciale, ematomi, escoriazioni, ecchimosi in varie parti del corpo. L’ha picchiata nel tentativo di impedirle di andarsene dell’abitazione dove era in corso la lite, presente la madre e l’ex marito.

p. erc.