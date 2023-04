Stalking, minacce di morte dall’ex compagno

Ascoli, 17 aprile 2023 – Ha preso il via davanti al tribunale di Ascoli il processo a carico di un ascolano di 42 anni accusato di stalking. A maggio 2020, a seguito della sua ex convivente, i carabinieri eseguirono nei suoi confronti un provvedimento firmato dal giudice Annalisa Giusti che disponeva che non si avvicinasse all’abitazione di lei e di stare almeno 500 metri lontano dalla donna con la quale aveva avuto due figli, prima che la relazione naufragasse; difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, l’uomo è ora sotto processo.

L’accusa di stalking nasce da fatti che sarebbero avvenuti nel corso del 2019. Certamente esplicite le minacce messe in atto attraverso messaggi WhatsApp inviati alla sua ex compagna.

L’uomo doveva restare lontano dall’abitazione della donna, ma non ha rispettato il divieto

"Le soluzioni stanno finendo, come la mia pazienza, tu non capirai mai: la trovo io una soluzione, la prossima volta chiamo Zerbini" (ditta di onoranze funebri ndr). Non sono mancate telefonate intimidatorie nelle quali il 42enne ascolano ha minacciato la donna dicendole "ti metto con tuo padre", alludendo al genitore della donna deceduto da poco.

È stato il telefono il mezzo preferito per molestarla; anche con messaggi audio nei quali l’ha minacciata di prenderla "a sventole" e inviandole foto di corde a mo’ di cappio accompagnate dalla frase "quando ti incontro questa sarà la soluzione".

In un altro audio messaggio l’ha minacciata di attaccarla al paraurti dell’auto e di trascinarla per 20 chilometri "e non presa per i capelli e trascinata per soli 20 metri" le ha scritto facendo riferimento ad un episodio realmente accaduto durante una gita insieme nel 2014: "vediamo se è meglio o è peggio".

Ma anche in questi primi mesi del 2020 l’indagato ha posto in essere comportamenti decisamente inappropriati presentandosi sotto casa della donna che nel frattempo ha intrapreso una nuova relazione, anche lui oggetto di episodi controversi. Sono stati proprio gli episodi accaduti tre anni fa che hanno spinto il giudice delle indagini preliminari a vietare al 42enne di avvicinarsi alla donna e alla sua abitazione.

Attraverso l’analisi dei tabulati telefonici è stata dimostrata la presenza dell’uomo ad Ascoli, città dove, anche a causa delle disposizioni in tema Covid 19, non poteva stare poiché risiede in altro comune. Per il giudice era reale il pericolo che l’indagato potesse reiterare i suoi comportamenti, avallati anche da una frase in un messaggio: "ti trovo quando e dove voglio".