Stalking ad Ascoli, già segnalato continua a perseguitare l'ex compagna: arrestato

I comportamenti persecutori contestati all'uomo risalgono al 2024. Già a febbraio scorso, l'indagato era stato sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima, una donna di 40 anni di Ancona, con l'applicazione del braccialetto elettronico. Misure che non sono bastate a fermarlo: dopo la fine della relazione, l'uomo ha continuato a molestarla con ossessivi tentativi di contatto, inviandole messaggi indesiderati, insultandola, minacciandola, seguendola e arrivando persino a danneggiarle l'auto.

L'uomo ha alle spalle precedenti specifici per stalking, tra cui un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Ascoli Piceno nel 2019 per una vicenda analoga. Nonostante l'obbligo di dimora nel comune di residenza, imposto ad aprile scorso, l'indagato ha continuato a cercare la donna in numerose occasioni, utilizzando utenze diverse e, in alcuni casi, anche attraverso altre persone. Ora l'uomo si trova nel carcere di Marino del Tronto, in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.